Набираються досвіду

В Івано-Франківську відбувся всеукраїнський турнір з волейболу пам’яті Володимира Кундельського. Впродовж двох днів у манежі фахового коледжу фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України серед тих, хто змагався за нагороди, були і вихованці Тернопільської КДЮСШ №1 2005—2006 років народження.

Підопічні Назарія Семотюка і Михайла Туркули порадували своїх тренерів, виборовши друге місце. Поступилися тільки юнакам зі Снятинської ДЮСШ. Третіми ж фінішували волейболісти місцевого коледжу.

Варто, без сумніву, згадати і про те, що нещодавно в спортивних залах загальноосвітніх шкіл №№ 29 і 28 Тернополя визначилися лауреати чемпіонату області з волейболу серед юнаків 2006 року народження. Суперечка дванадцяти колективів завершилася перемогою вихованців Тернопільської КДЮСШ №1, якими опікуються згадані наставники. Другою фінішувала команда з Теребовлі, третіми — волейболісти з Мельнице-Подільської.

На фото: срібні призери турніру в Івано-Франківську.

Фото із соціальних мереж