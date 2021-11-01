Обоє — молодці!

Наприкінці минулого тижня у французькому Версалі визначилися лауреати чемпіонату світу з дзюдо серед спортсменів із порушеннями слуху. У складі національної дефлімпійської збірної України виступили і дві борчині з Тернопільщини.

Для дебютантки світових форумів, першокурсниці факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, кандидатки в майстрині спорту Софії Волянюк перший млинець аж ніяк не видався глевким. У ваговій категорії до 57-ми кілограмів завоювала п’яте місце, виконавши при цьому норматив майстра спорту.

Натомість значно досвідченіша майстриня спорту Марія Бала в суперечці спортсменок, чия вага перевищує 78 кілограмів, виборола бронзову медаль.

Наші землячки в ДЮСШ «Інваспорт» займаються під керівництвом заслуженого тренера України Леона Уруського.

Фото з архіву центру