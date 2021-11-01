Побільшало суб’єктів господарювання

На початок жовтня цього року на обліку в головному управлінні ДПС у Тернопільській області перебували 61479 основних платників податку. Причому 24613 із них є юридичними особами, а 36866 — ­ приватними підприємцями.

Порівняно з січнем-вереснем 2020 року суб’єктів господарювання побільшало: додалося 490 юридичних осіб та 1581 фізична особа-підприємець.

Лише у вересні суб’єктами підприємництва стали 592 платники податків області: 69 юридичних осіб та 523 підприємці. Припинили діяльність за цей час 315 платників податків, зокрема, 59 юридичних осіб та 256 фізичних осіб-підприємців.

У Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків зареєстровано 1069495 фізичних осіб, 4609 іноземців. Ще 4765 відмовилися від отримання довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Упродовж дев’яти місяців цього року зареєстровано 11078 фізичних осіб та 331 іноземець. Отримано також 25630 змін реєстраційних даних, які надійшли до державного реєстру.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області