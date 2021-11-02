Подання підприємцями звітності після відмови від спрощеної системи оподаткування

Головне управління ДПС у Тернопільській області нагадує, що відповідно до підпункту 177.5.2 пункту 177.5 статті 177 Податкового кодексу України (ПКУ) фізичні особи-підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку, або переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, або перейшли із спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, подають податкову декларацію про майновий стан і доходи за результатами звітного року, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на (перехід із) спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Платники податку розраховують та сплачують авансові платежі у строки, визначені підпунктом 177.5.1 пункту 177.5 статті 177 ПКУ, що настануть у звітному податковому році.

При цьому податкова декларація подається за звітний (податковий) період, який дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб-підприємців, протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області