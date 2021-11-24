Поступився лише переможцю

У Ворохті Івано-Франківської області визначилися лауреати відкритого чемпіонату України з боксу серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос». Ці змагання традиційно проводяться під гаслом «Хто ти, майбутній олімпійцю?»

За звання лауреатів сперечалися понад дві сотні юних майстрів шкіряної рукавички з 21-ї області нашої держави. Причому серед них були призери та переможці чемпіонату Європи цієї вікової категорії. Честь нашого краю захищав вихованець обласної федерації, боксерського клубу «Шкіряна рукавичка» і Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Захар Фірман.

У суперечці атлетів атлетів, чия вага не перевищує 46 кілограмів, юнак не підвів сподівання наставників, заслуженого тренера України Віктора Петрова та свого дядька Анатолія Фірмана. Лише у вирішальному поєдинку поступився одеситу, заслуживши право піднятися на другу сходинку п’єдесталу пошани.

Після завершення змагань атлет і його тренери висловили щиру подяку за допомогу в підготовці до відповідальних стартів меценату Анатолієві Хмелярському.

В. ШАНДРИГОСЬ.

Фото з архіву навчального спортивного закладу