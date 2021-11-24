Щаслива для наших земляків Коломия

Учора в Коломиї Івано-Франківської області визначилися лауреати завершальних у цьому році офіційних всеукраїнських змагань із пауерліфтингу. Багатоденний марафон на помостах місцевого ФСК «Локомотив» тривав протягом тижня.

Під час нього стали відомі імена найсильніших у кубках України з пауерліфтингу, класичного пауерліфтингу, з класичного жиму лежачи і з жиму лежачи серед чоловіків і жінок. Свою майстерність продемонстрували понад дві з половиною сотні богатирів із двадцяти областей і столиці нашої держави.

Старовинне містечко сусідньої області, як і зазвичай, стало щасливим для збірної нашого краю, укомплектованої вихованцями Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту та спортивних клубів «Олімп» з обласного центру і чортківського «Спортлайф». У класичному жимі лежачи, для прикладу, підопічній Ігоря Тимофтея з Чорткова Тетяні Каськів не було рівних у ваговій категорії до 47-ми кілограмів.

Серед чоловіків же близьким до трійки призерів був Михайло М’яхкота. У ваговій категорії до 83-х кілограмів зупинився за крок від п’єдесталу, фінішувавши четвертим. Особистий результат також покращив студент Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, кандидат у майстри спорту Максим Щур. Атлет сперечався з богатирями, чия вага не перевищує 93 кілограми, і посів шосте місце з результатом 165 кілограмів.

У змаганнях з пауерліфтингу серед чоловіків у ваговій категорії до 83-х кілограмів ще один майбутній педагог Ігор Грошко став бронзовим призером, зафіксувавши за сумою трьох вправ 590 кілограмів. Його ж одногрупниця Софія Бздир у ваговій категорії до 63-х кілограмів досягла аналогічного успіху, підкоривши 335 кілограмів. «Срібло» у ваговій категорії до 57-ми кілограмів здобула Альона Канюка — 382,5 кілограма. Цей результат дозволив спортсменці вперше виконати норматив майстра спорту. А чемпіонкою у цій ваговій категорії стала майстер спорту Анастасія Лиса — 407,5 кілограма. До свого активу також записала друге місце в абсолютній першості.

Як завжди, порадувала студентка факультету фізичного виховання педагогічного, майстер спорту міжнародного класу Марія Полянська. У ваговій категорії до 52-х кілограмів стала чемпіонкою з новими рекордами України серед дівчат у присіданнях зі штангою (162,5 кг), становій тязі (155 кг) і в сумі — 402,5 кілограма. Цей результат приніс Марії також перше місце в абсолютній першості серед жінок. Здобутки наших спортсменок дозволити їм завоювати перше командне місце серед жінок.

У жимі лежачи Марія Полянська також стала чемпіонкою, підкріпивши цей титул ще й третім місцем в абсолютній першості. Не відстали і згадані вже лауреатки. Перемогла Альона Канюка, «срібла» удостоїлася Анастасія Лиса, «бронзи» — Софія Бздир. У командній же першості жінки фінішували другими, поступившись лише сильній збірній Донецької області.

Тим часом у суперечці чоловіків, чия вага не перевищує 59 кілограмів, «срібло» завоював Вадим Музика — 115 кілограмів. А у ваговій категорії до 66-ти кілограмів на другу сходинку п’єдесталу піднявся Іван Лозинський — 125 кілограмів. У ваговій же категорії до 83-х кілограмів чемпіоном став майстер спорту Антон Лясковець, якому підкорилася штанга вагою 215 кілограмів. Його колега, теж майстер спорту Андрій Гайдамаха у цій же ваговій категорії завоював «срібло».

У ваговій категорії до 93-х кілограмів замкнув трійку призерів майстер спорту Богдан Гайдамаха. Автор же цих рядків, який дебютував у турнірі дорослих (до цього виступав лише у ветеранських баталіях) до останнього підходу боровся за призове місце. Втім, навіть покращивши особисте досягнення, змушений був задовольнитися підсумковою четвертою позицією.

Нарешті, затамувавши подих, усі чекали виступів атлетів у важких і надважких вагових категоріях. Адже велетні завжди демонструють вражаючі результати. У ваговій категорії до 105-ти кілограмів Тарас Карапулько, підкоривши штангу вагою 237,5 кілограма, завоював друге місце і вперше виконав майстрівський норматив. До речі, Тарас Карапулько і ще одна героїня змагань Альона Канюка нещодавно побралися.

Неодмінно заслуговує на похвалу і Тарас Бубен. У ваговій категорії до 120-ти кілограмів став чемпіоном, упоравшись зі снарядом вагою 285 кілограмів, чим укотре підтвердив норматив майстра спорту міжнародного класу. Богатир, до речі, виборов і друге місце в абсолютній першості серед чоловіків.

Результати чоловіків дозволили збірній області впевнено посісти перше місце, обійшовши сильні команди Харківської і Сумської областей.

Завершували ж змагання виступи в класичному пауерліфтингу. Теж не обійшлося без нагород. Скажімо, друге місце підкорилося Тетяні Каськів. А в суперечці чоловіків вагової категорії до 83-х кілограмів Тарас Штокал, хоч і став шостим, уперше виконав норматив майстра спорту. Згадані спортсмени тренуються у Чорткові під керівництвом Ігоря Тимофтея.

Тернопільських же атлетів готували до змагань тренери ОДЮСШ із літніх видів спорту Ігор та Анастасія Лисі та Андрій Злочовський. Переможці і призери відзначені дипломами, медалями, а переможці в абсолютних і командних першостях — кубками.

Тернопільська федерація пауерліфтингу висловлює подяку за чудову організацію змагань Національній федерації пауерліфтингу України на чолі з президентом Сіражутдіном Базаєвим та генеральною секретаркою Тетяною Мельник, організаторам змагань — Інні і Василю Оробццям. Подяка за підтримку в підготовці і у відрядженні збірних області та міста Тернополя начальнику управління молоді, спорту та іміджевих проєктів облдержадміністрації Андрієві Човгану, начальнику відділу фізичної культури та спорту Миколі Бурому, начальнику управління розвитку спорту та фізичної культури міської ради Миколі Крутю, заступнику начальника управління — начальнику відділу розвитку спорту Валерієві Кравчуку і директору Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Олександрові Куриляку.

На фото: у наших земляків чудовий настрій після завершення змагань.

В. ШАНДРИГОСЬ.

Фото з архіву автора