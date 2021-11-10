Старти наймолодших

Минулих вихідних відбулися чемпіонат Тернопільської області та відкритий чемпіонат ОДЮСШ із літніх видів спорту» з вільної боротьби серед юнаків 2008—2009 років народження. На килимах спортклубу «Галицькі леви» свою майстерність продемонструвала понад сотня юних борців з обласного центру, Збаража, Вишнівця, Теребовлі, Шумська, Підволочиська, Борщева і Скали-Подільської.

Відкриваючи змагання, заступник директора ОДЮСШ із літніх видів спорту Анатолій Яцина і головний суддя змагань, автор цих рядків побажали учасникам визначити найсильніших у чесній, безкомпромісній боротьбі. І юні атлети з усіх сил намагалися довести, що за рік занять змужніли, додали в майстерності. Конкуренції на килимі додавало і те, що ці змагання були відбірковими на чемпіонат України серед наймолодшої вікової групи, який у грудні відбудеться в Києві.

Чемпіонами в своїх вагових категоріях стали тернопільці Владислав Андруник, Павло Ільницький, Володимир Кутник, які займаються в КДЮСШ №1, Вихованці ОДЮСШ із літніх видів спорту Євген Ранецький, Назар Комаровський та Олександр Проць, Богдан Лісий зі Скали-Подільської, Назар Логойда з Підволочиська, Ілля Марчак з Борщева, збаразьці Олександр Смакула (ОДЮСШ із літніх видів спорту), Віталій Ткач та Олександр Сич із районної ДЮСШ. Вони, а також призери стартів нагороджені медалями і грамотами.

За останні роки географія команд і кількість учасників зросли майже вдвічі. Приємно вразила майстерність юнаків. Окремі з них уже брали участь у всеукраїнських змаганнях і завойовували нагороди. Організаційний комітет щиро вдячний юним атлетам та їхнім наставникам за цікаві поєдинки, суддям — за об’єктивне суддівство.

Провести змагання на високому рівні допомогли начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Андрій Човган, начальник відділу спорту Микола Бурий, директор Тернопільської КДЮСШ №1 Катерина Барабаш, директор ОДЮСШ із літніх видів спорту Олександр Куриляк, наставники спортсменів Іван Лозинський, Валерій Красовський, Сергій Кондратенко, Олександр Шафранський, Володимир Перхалюк, Олег Жирій, Руслан Омелянчук, Євген та Петро Королі, Руслан Антонюк, Сергій Недокіс, Олег Борисевич, Ярослав Боднар, Василь Логойда та батьки юних борців.

Окрема подяка за можливість юним вихованцям Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту тренуватися в чудовому залі Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка — ректорові вишу, професору Богданові Буяку.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: юні борці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту разом зі своїми наставниками після завершення церемонії нагородження.

Фото з архіву автора