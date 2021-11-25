Тернопільським бізнесменам відшкодували ПДВ

Про бажання відшкодувати податок на додану вартість у січні-жовтні 2021 року повідомили 146 суб’єктів господарювання Тернопільщини. Заявлена ними сума бюджетного відшкодування з податку на додану вартість на розрахунковий рахунок склала 621 мільйон гривень, що на 192 мільйони більше, ніж торік.

Станом на початок листопада цього року юридичним особам області повернули з держбюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 575 мільйонів гривень податку на додану вартість. Порівняно з аналогічним торішнім періодом віддали на 129 мільйонів гривень більше.

Цього року впродовж десяти місяців за результатами проведених перевірок податківці упередили 15 мільйонів гривень ПДВ, неправомірно заявленого до бюджетного відшкодування.

На початок листопада 2021 року загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становить 110 млн гривень, з яких 94 мільйони перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування та 16 мільйонів — на судовому та адміністративному розгляді.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області