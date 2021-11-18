За порушення торгівлі підакцизними товарами позбавили ліцензій

Упродовж десяти місяців цього року працівники управління контролю за підакцизними товарами головного управління ДПС у Тернопільській області провели 291 перевірку суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним. До порушників застосували фінансові санкції на суму 36,4 млн гривень.

Відтак встановили 380 порушень норм законодавства, що регулює виробництва й обіг спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та пального. Зокрема, виявлено 73 факти торгівлі тютюновими виробами з полиць самообслуговування та 53 — торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін. Окрім того, зафіксовано 50 випадків реалізації підакцизної продукції без зазначення коду товарної продукції згідно з УКТЗЕД. Мали місце 49 порушень щодо невидачі розрахункового документа (чек), незабезпечення ведення у порядку, встановленому законодавством, обліку товарних запасів.

Упродовж січня-жовтня цього року анульовано 285 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Ще 232 ліцензії скасовано на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Загалом на цей час бізнес нашого краю використовує 4694 ліцензії на реалізацію алкоголю та тютюну.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області