У Києві завершився чемпіонат України з вільної боротьби серед юнаків 2005—2006 років народження. Під час триденних баталій на килимах, встановлених у манежі Олімпійського фахового коледжу імені Івана Піддубного, силами помірялися близько 500 атлетів з усіх куточків нашої держави.

Серед них — і півтора десятка борців з Тернополя, Борщева, Збаража, Вишнівця і Теребовлі. Одному з них — Артемові Тісногузу з Борщева виявилося до снаги піднятися на п’єдестал пошани. Борець завоював срібну медаль у суперечці атлетів, чия вага не перевищує 51 кілограм. Як зазначив тренер призера Руслан Антонюк: «За працю — і шана». Адже декілька років поспіль і в будні, і у вихідні, і в мороз, і в спеку юнак добирається на тренування з Кривчого до Борщева.

Показали хорошу боротьбу, однак зупинилися за крок від нагород, здобувши п’яті місця, підопічний Олександра Шафранського Ілля Вінтонович, Владислав Хариш і його тезка Владислав Пожогін, яких тренує Петро Король зі Збаража, Сергій Чугайовський із Борщева (також підопічний Руслана Антонюка) і Надія Шимків, якою в Тернопільській ОДЮСЩ із літніх видів спорту опікується Сергій Кондратенко.

Окрім згаданих фахівців, команду до змагань готували Сергій Недокіс, Валерій Красовський, Іван Лозинський, Володимир Перхалюк та Олег Борисевич.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: на другій сходинці п’єдесталу пошани — Артем ТІСНОГУЗ.

Фото з архіву автора