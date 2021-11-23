Жителі Тернопільщини отримали майже 17 тисяч електронних цифрових підписів

Упродовж січня-жовтня 2021 року фахівці структурних підрозділів головного управління ДПС у Тернопільській області надали 84634 адміністративні послуги. При цьому від підрозділу електронних сервісів наші краяни отримали 61487 таких послуг.

Порівняно з аналогічним торішнім періодом кількість наданих послуг зменшилася на 518, оскільки платники податків використовують електронні сервіси податкової служби задля власної безпеки та безпеки своїх рідних.

Найчастіше жителі краю відвідують податкові відомства, аби отримати картку платника податків та внести до паспорта громадянина України дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Такою послугою скористалися майже половина візитерів — 39512 осіб. Відомості з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків податківці надали 14055 візитерам. Ще 8660 осіб отримали витяги з реєстру платників єдиного податку, а 5024 — зареєструвалися платниками єдиного податку.

Актуальною для платників залишається послуга отримання цифрового підпису. Адже його наявність відкриває можливості для користування електронним кабінетом та іншими онлайн сервісами податкової служби. Так, у зручний час і не виходячи з дому жителі області можуть подати звітність, отримати довідкову інформацію, перевірити нарахування податків і зборів тощо. Упродовж січня-жовтня 2021 року краянам видали 16526 сертифікатівелектронного цифрового підпису. Надають таку послугу безкоштовно у приміщенні Центру обслуговування платників Тернопільської ДПІ працівники сектору реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДПС України. Посилені сертифікати відкритих ключів електронного цифрового підпису можуть отримати як юридичні особи, так і приватні підприємці та громадяни.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області