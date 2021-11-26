Злочинна схема при здійсненні діяльності з працевлаштування за кордоном

Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом головного управління ДПС у Тернопільській області спільно із співробітниками відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми головного управління Національної поліції в Тернопільській області викрито схему легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, при здійсненні діяльності з працевлаштування за кордоном. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Зареєстрований в іншому регіоні суб’єкт господарювання, який фактично знаходився в Тернополі, пропонував послуги з працевлаштування за кордоном. Конкретніше — на заводі молочних виробів у Королівстві Швеція. За нібито надані консультативні послуги отримував від громадян кошти на розрахунковий рахунок у розмірі 300 євро в гривнях за курсом НБУ. Однак свої зобов’язання за укладеними договорами представники суб’єкта господарювання не мали наміру виконувати — їхні клієнти не отримували працевлаштування за кордоном.

За цими фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочинів, передбачених частиною 3 статті 190, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області