Навіть війна не завада для шахраїв

На мобільні телефони суб’єктів господарювання Тернопільщини надходять телефонні дзвінки від невідомих осіб, які намагаються шахрайським шляхом виманювати гроші. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Зокрема, шахраї начебто телефонують від імені керівників ДПІ ГУ ДПС у Тернопільській області з номеру (068)001—80—36 та вимагають у суб’єктів господарювання перерахувати їм кошти. Подібне траплялося і раніше, і не припиняються навіть під час війни.

Тому податківці звертають увагу на те, що з метою легкої наживи зловмисники можуть використовувати й інші номери телефонів, розрахункові рахунки та картки різних банківських установ і представлятися іншими посадовими особами податкової служби області.

Про факти шахрайських дій просять повідомляти органи національної поліції (телефон 102) або дзвонитити за номером «гарячої» телефонної лінії ДПС України «Пульс» — (0800)501-007 (напрямок «5»).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області