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Навіть війна не завада для шахраїв

20.04.202220.04.2022Автор Богдан Дікальчук
Навіть війна не завада для шахраїв

На мобільні телефони суб’єктів господарювання Тернопільщини надходять телефонні дзвінки від невідомих осіб, які намагаються шахрайським шляхом виманювати гроші. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Зокрема, шахраї начебто телефонують від імені керівників ДПІ ГУ ДПС у Тернопільській області з номеру (068)001—80—36 та вимагають у суб’єктів господарювання перерахувати їм кошти. Подібне траплялося і раніше, і не припиняються навіть під час війни.

Тому податківці звертають увагу на те, що з метою легкої наживи зловмисники можуть використовувати й інші номери телефонів, розрахункові рахунки та картки різних банківських установ і представлятися іншими посадовими особами податкової служби області.

Про факти шахрайських дій просять повідомляти органи національної поліції (телефон 102) або дзвонитити за номером «гарячої» телефонної лінії ДПС України «Пульс» — (0800)501-007 (напрямок «5»).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області