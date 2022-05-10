Телефонні шахраї знову активізувалися

Попередження головного управління ДПС у Тернопільській області. В обласному центрі та районах активізувалися шахраї, які прагнуть заволодіти грошовими коштами суб’єктів підприємницької діяльності.

Невстановлені особи телефонують суб’єктам господарської діяльності із номерів (098)294-57-42, (096)996-05-48 та просять надати «благодійні внески» на потреби Збройних сил України чи іншу матеріальну допомогу.

Як правило, такими діями займаються, так звані, «телефонні аферисти» та особи, що відбувають терміни ув’язнення.

Тож вкотре податківці головного управління ДПС у Тернопільській області нагадують, що службові особи їхнього управління чи структурних аб територіальних органів жодних вказівок збирати гроші від свого імені чи від імені довірених осіб не давали і давати не уповноважені. Тому і просять бути пильними та обачними, не вірити сумнівним пропозиціям. І, звісно, ретельно перевіряти інформацію.

Якщо вам відомі згадані випадки, чи вони стосуються безпосередньо вас, негайно звертайтеся до місцевих органів національної поліції для встановлення та документування осіб, які причетні до шахрайських дій.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області