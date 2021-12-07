Авторитет суперника — не перешкода

Минулої неділі у Львові завершився вже дев’ятнадцятий традиційний всеукраїнський відкритий турнір з боксу. За нагороди, встановлені призером Олімпійських ігор Андрієм Котельником, сперечалися понад півтори сотні молодих атлетів 2004—2005 років народження з двадцяти областей нашої держави, а також команди з Молдови та Ізраїлю.

Честь Тернопільщини захищав вихованець Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту та обласної ШВСМ Назар Чеверда. Підопічному Руслана та Анатолія Фірманів так і не знайшлося рівних у суперечці боксерів, чия вага не перевищує 92 кілограми. У своєму дебютному поєдинку, до речі, наш земляк достроково переміг майстра спорту з Дніпра, який є чинним призером чемпіонату Європи.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: Назар ЧЕВЕРДА та Анатолій ФІРМАН після завершення урочистої церемонії нагородження.

Фото навчального спортивного закладу