Крізь терни до зірок

Наприкінці року, що минає, збірна України з боксу провела навчально-тренувальний збір у Вірменії. Протягом тижня наші земляки провели якісну підготовку до майбутніх міжнародних стартів, помірявшись силами у матчевих зустрічах з командами Вірменії, Грузії та Ірану.

Разом із партнерами по національній команді успішно попрацювала і студентка факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, вихованка ОДЮСШ із літніх видів спорту та обласної ШВСМ, майстер спорту Каріна Вовк. У ваговій категорії до шістдесяти кілограмів наша землячка здобула впевнену перемогу над господаркою рингу.

Як зазначила Каріна після повернення додому, поїздкою всі залишилися дуже задоволеними. На початку збору в столиці Вірменії Єревані були три повноцінні дні тренувальної роботи, після чого і розпочалися матчеві зустрічі. Ще одна особливість — столиця Вірменії знаходиться на висоті від 900 до 1200 метрів над рівнем моря. А це важливий момент, пов’язаний з адаптацією організму до фізичних навантажень у таких умовах.

Цей збір став завершальним для головної команди країни у минулому році і був одним з етапів підготовки до чемпіонату України, який відбудеться наприкінці січня.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: Каріна ВОВК на фоні гірських вірменських краєвидів.

Фото з архіву спортсменки