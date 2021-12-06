Податкові надходження до територіальних громад відчутно зросли

У січні-листопаді цього року платники податків Тернопільщини перерахували до місцевих бюджетів майже 5,2 мільярда гривень платежів. «Це перевищило надходження торішніх одинадцяти місяців на 23 відсотки. Відтак бюджети отримали на 961,2 мільйона гривень більше», — зазначив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

За словами посадовця, найбільше територіальні громади краю отримали податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизної продукції.

«Із початку року сплачено 3,5 мільярда гривень податку на доходи з фізичних осіб, що на 670,6 мільйона більше, ніж торік. Представники малого бізнесу перерахували 792,7 мільйона гривень єдиного податку — на 127,3 мільйона більше за торішні одинадцять місяців. Плати за землю спрямували 381,1 мільйона гривень. Надходження від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, склали 167,1 мільйона гривень, що на 39,9 мільйона більше, ніж торік. Суб’єкти господарювання, які мають справу з підакцизними товарами, сплатили 118,6 мільйона гривень акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизної продукції, а це на 21,8 мільйона гривень перевищило надходження минулого року», — деталізував очільник податкової служби.

Лише впродовж листопада цього року платники податків спрямували до місцевих скарбниць 565 мільйонів гривень. Приріст до минулого року склав 103,7 мільйона гривень або 23 відсотки.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області