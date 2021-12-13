Повертають бюджетам податковий борг

Упродовж одинадцяти місяців 2021 року 166 юридичних осіб, які допустили податковий борг на початок року, зменшили його на 6,5 млн гривень. Зокрема, 135 суб’єктів господарювання виплатили 5,6 мільйона гривень податкової заборгованості.

За рахунок погашення податкового боргу в січні-листопаді до зведеного бюджету надійшло 46,4 мільйона гривень, що на 12,7 мільйона більше, ніж торік. При цьому державний бюджет отримав 21 мільйон гривень.

До боржників застосовуються як застережні заходи (направлення податкової вимоги, самостійне визначення боржником джерел погашення податкового боргу, реєстрація податкової застави, розстрочення сплати грошових зобов’язань та податкового боргу), так і заходи примусового характеру (стягнення податкового боргу на підставі рішення суду, стягнення готівки, звернення до суду щодо зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках у банках та інших фінансових установах, адміністративний арешт, реалізація майна, яке знаходиться в податковій заставі тощо).

Упродовж січня-листопада цього року фахівці податкової служби області подали до суду 166 звернень щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму податкового боргу 36,2 мільйона гривень. З урахуванням попередніх періодів органи правосуддя задовольнили 88 таких звернень на суму 31,1 мільйона гривень. Щодо стягнення активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби, то до суду направлено 448 позовів на суму податкового боргу 18 мільйонів гривень.

Із початку року до зведеного бюджету також надійшло 612,4 тисячі гривень від реалізації безхазяйного майна. Зокрема, держбюджет отримав 447,6 тисячі, а місцеві — 164,8 тисячі гривень.

Переглянути інформацію щодо наявності/відсутності податкового боргу можливо з допомогою електронних сервісів ДПС, в «Електронному кабінеті платника» та можна провести звірку в Центрі обслуговування платників за місцем реєстрації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області