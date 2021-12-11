Стала призеркою чемпіонату Рівненщини

Учора в Костополі Рівненської області відбувся відкритий чемпіонат цієї області з легкої атлетики в закритих приміщеннях. Свою майстерність продемонстрували понад дві сотні прихильників «королеви спорту» з багатьох куточків нашої держави.

Серед них — і троє вихованців тернопільських регіонального центру «Інваспорт» та ДЮСШ «Інваспорт». Одній із них — учениці обласного навчально-реабілітаційного Єлизаветі Ільєнко виявилося до снаги піднятися на п’єдестал пошани. Підопічна майстра спорту Віктора Ворка фінішувала третьою у вирішальному забігові на 30 метрів. Близькою була Єлизавета і до другої нагороди аналогічної проби. Після завершення змагань у секторі для стрибків у довжину розташувалася відразу за трійкою призерок.

Заслуговують на похвалу і двоє інших наших земляків. Ще один учень обласного навчально-реабілітаційного центру Валентин Томащук увійшов до п’ятірки найкращих у бігові на 600 метрів. А в спринті на 30 метрів став дев’ятим.

Нарешті, першокурсник факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Мар’ян Репета виборов шосту позицію у спринті на 30 метрів, а в стрибках у довжину став восьмим.

На фото: наші земляки разом зі своїм наставником Віктором ВОРКОМ після завершення змагань.

Фото тернопільського регіонального центру «Інваспорт»