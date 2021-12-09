У когорті заслужених — поповнення

Приємна звістка надійшла нещодавно з тернопільського регіонального центру «Інваспорт». Наказом Міністерства молоді та спорту України від другого грудня 2021 року за номером 4693 почесне звання «Заслужений тренер України» присвоєно тренеру-викладачу з пляжного волейболу тернопільської регіональної дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю «Інваспорт» Петрові Романовичу Ніколюку.

Заслужена, погодьтеся, оцінка діяльності колишнього гравця чоловічої команди суперліги вітчизняного волейболу. Адже після завершення активних виступів пан Петро не зрадив улюбленому виду спорту. Як наставник, керував діями багатьох команд — від студентських до колективів майстрів різного рівня.

Останніми ж роками успішно працює у вже згаданій ДЮСШ «Інваспорт». Його підопічні неодноразово ставали переможцями і призерами те тільки всеукраїнських, а й міжнародних турнірів. Не так давно, скажімо, майстром спорту міжнародного класу з пляжного волейболу стала Софія Яцькова.

На фото: заслужений тренер України Петро НІКОЛЮК зі своєю підопічною, майстром спорту міжнародного класу Софією ЯЦЬКОВОЮ.

Фото із соціальних мереж