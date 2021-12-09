Внесок ПДВ від бізнесу Тернопільщини

Плюс 24 відсотки до минулого року або 385 мільйонів гривень — на стільки більше податку на додану вартість сплатили суб’єкти господарювання Тернопільщини у січні-листопаді 2021 року. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

Сума сплаченого цього року платежу складає трохи більше двох мільярдів гривень. Додаткові надходження склали 161,5 мільйона гривень, оскільки сплата перевищила очікування на дев’ять відсотків.

Середньомісячна сплата податку на додану вартість у січні-листопаді цього року складає 182,8 мільйона гривень. Порівняно з торішнім — плюс 35 мільйонів гривень.

У листопаді цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини спрямували 310,1 мільйона гривень податку на додану вартість.

Станом на початок грудня на Тернопільщині було зареєстровано 2819 платників податку на додану вартість — юридичних осіб. Порівняно з аналогічним торішнім періодом їхня кількість зросла на 69 осіб або на 2,8 відсотка.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області