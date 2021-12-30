За відсутності протягом дня готівкових розрахунків роздруковувати Z-звіти на резервному РРО не потрібно

Якщо резервний РРО протягом робочого дня не використовувався, то щоденне роздрукування Z-звіту чинним законодавством не передбачено. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до статті 5 Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами і доповненнями, на період виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій та здійснення його ремонту або у разі тимчасового, не більше семи робочих днів, відключення електроенергії проведення розрахункових операцій здійснюється з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного реєстратора розрахункових операцій (РРО). Тобто резервний РРО використовується виключно в період виходу з ладу основного РРО або у разі вичерпання строку служби РРО.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області