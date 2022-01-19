На Тернопільщині видали майже 21 тисячу електронних ключів

Минулого року фахівці структурних підрозділів головного управління ДПС у Тернопільській області надали платникам 100840 адміністративних послуг. До того ж 72670 таких послуг надано підрозділом електронних сервісів.

Адже кількість тих, хто активно використовував електронні сервіси податкової служби, застосовуючи цифровий підпис, зростає. Найпопулярніший — електронний кабінет, за допомогою якого платники можуть не лише подавати звітність, а й стежити за сплатою податкових платежів, отримувати довідки тощо. Тим більше, що в час поширення коронавірусної інфекції дистанційне спілкування — безпека для власного здоров’я та здоров’я своїх родин.

Минулого року найчастіше зверталися до податкової, аби отримати картку платника податків та внести до паспорта громадянина України дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Цією послугою скористалися 47325 жителів області. Другою за актуальністю залишається послуга видачі відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків, яку отримали 15604 особи. Також значну кількість послуг було надано щодо отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та реєстрації платником єдиного податку — 10800 та 6010 адміністративних послуг відповідно.

Також упродовж січня-грудня 2021 року жителі та суб’єкти господарювання нашого краю отримали 20908 сертифікатів електронного цифрового підпису. Цю послугу безкоштовно надають працівники сектору реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДПС України у приміщенні Центру обслуговування платників Тернопільської ДПІ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області