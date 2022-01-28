Нарешті — перша перемога!

Восьмий тур чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд суперліги ознаменувався кількома несподіваними результатами. Хто би, скажімо, міг подумати, що в Запоріжжі «Полтавчанка» в чотирьох партіях здолає дніпровську «Аланту», яка нині третя в турнірній таблиці.

Вистачало емоцій і на паркеті спорткомплексу Західноукраїнського національного університету, де силами, крім господарок з «Галичанки-ЗУНУ», помірялися також луцька «Волинь», житомирське «Полісся» і рівненська «Реґіна». Саме волейболістки останньої, очолювані болгарським фахівцем Мартіном Живковим, є головними конкурентками «Галичанки» в боротьбі за місце «під сонцем».

Три місяці тому, коли поєдинок третього туру відбувся в Рівному, перемогу в п’ятьох партіях у напруженій боротьбі вибороли господарки майданчика. А з нею — і єдиний поки що виграш у регулярному турнірі. Натомість значно омолоджений склад «Галичанки», діями якого нині керує Людмила Чорненька, як-то кажуть, дочекався шансу взяти реванш. І… сповна ним скористався. Ви би бачили, з яким завзяттям діяли наші землячки Валерія Дрьомова, Марта Федик, Марія Проценко, Лілія Попович, диспетчерка команди Діана Голод. Не встигли вболівальники оглянутися, як арбітри дали сигнал про завершення першої партії — 25:13 на користь «Галичанки-ЗУНУ».

Утім, і суперниці, варто віддати їм належне, вчинили гідний опір. У двох наступних сетах, які знадобилися для перемоги однієї з команд, про вражаючу перевагу тернополянок уже не йшлося. Гра, так би мовити, тривала «м’яч у м’яч». Однак у кінцівках обох 15—16-річні тернопільські дівчата наочно проілюстрували, що якого-не-якого досвіду вони вже встигли набути. Отож цілком заслужено мала прийти і перша перемога — 25:22 і 25:23 на користь «Галичанки-ЗУНУ».

Не здалися підопічні Людмили Чорненької на милість суперниць і минулої неділі, коли довелося схрестити «зброю» з п’ятою на сьогодні луцькою «Волинню». І, хоча поступилися в трьох партіях (21:25, 18:25, 19:25), погодьтеся, вже технічні дані свідчать про надзвичайно принциповий опір у двобої зі значно досвідченішим колективом.

Тож порадіймо через те, що волейболістки «Галичанки-ЗУНУ» залишили останній рядок турнірної таблиці, піднявшись на дев’яту позицію. В їхньому активі чотири очки — один виграш і п’ятнадцять поразок.

У десятому турі, матчі якого відбудуться 11—12 лютого в Житомирі, «Галичанка-ЗУНУ» спочатку зіграє з «Полтавчанкою», а потім — із запорізькою «Орбітою».

Фото із соціальних мереж