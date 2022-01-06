Настав час декларувати доходи за 2021 рік

Починаючи з січня 2022 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних впродовж 2021 року. Річну податкову декларацію про доходи за минулий рік зобов’язані заповнити і подати до 1 травня 2022 року громадяни та самозайняті особи, котрі отримали доходи, з яких торік не сплачено податок на доходи фізичних осіб.

Згідно з вимогами Податкового кодексу України обов’язковому декларуванню підлягають:

— доходи, з яких при нарахуванні або виплаті ПДФО не утримувався;

— доходи від особи, яка не є податковим агентом (в тому числі від здачі в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо);

— спадок від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення та подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення;

— додаткове благо, зокрема, дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року;

— доходи від продажу інвестиційних активів;

— іноземні доходи.

У зазначених випадках громадяни, зобов’язані подавати податкові декларації про майновий стан і доходи.

Проте є випадки, коли особи можуть подати декларацію добровільно, аби скористатися правом на податкову знижку. Скажімо, громадяни можуть повернути собі частину сплаченого податку на доходи фізичних із заробітної плати минулого податкового року.

Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, визначено положеннями статті 166 Податкового кодексу. Зокрема, якщо громадяни сплачували протягом року:

— за навчання закладам освіти за себе або членів сім’ї першого ступеня споріднення;

— проценти за іпотечним житловим кредитом;

— суму страхових внесків, премій та пенсійних внесків страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, установі банку за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський депозитний рахунок, на пенсійні вклади за себе або членів своєї сім’ї;

— на будівництво (придбання) доступного житла;

— оплату вартості державних послуг, пов’язаних з всиновленням дитини;

— переобладнання транспортного засобу;

— допоміжні репродуктивні технології.

Варто наголосити, що правом на податкову знижку громадяни можуть скористатися впродовж усього 2021 року.

Отож, громадянам, які отримували у 2021 році доходи, з яких не сплачено податків, варто вже зараз спланувати своєчасне подання декларації про доходи. До того ж в час карантинних обмежень все ж доцільно декларацію подавати в електронному вигляді через електронний, попередньо отримавши кваліфікований електронний підпис. Адже так декларанти дбають про власну безпеку та захист своїх рідних.

Також платник податків може подати декларацію про майновий стан і доходи особисто, уповноваженою на це особою або надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення. У разі надсилання декларації поштою платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області