Нехай і досвід допоможе, і дебют стане успішним

Очолюваний Героєм України, уславленим спортсменом Сергієм Бубкою Національний олімпійський комітет України визначився з тими, хто захищатиме честь нашої держави під час зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні. Про це повідомили на офіційному сайті громадської спортивної організації.

У дванадцяти з п’ятнадцяти видів спорту, в яких розігруватимуть нагороди, змагатимуться і 45 українських атлетів. Серед них — п’ятеро наших земляків з Тернопільщини. У біатлоні матимемо нагоду з усіх сил підтримати Дмитра Підручного та Олену Білосюк, у санному спорті — Андрія Мандзія та Юліанну Туницьку з Кременця, які виступлять в одиночних екіпажах. А в лижному двоєборстві на найпрестижніших іграх сучасності дебютуватиме земляк останніх Дмитро Мазурчук. Дебютант, утім, теж уже має досвід міжнародних стартів найвищого рівня. Адже ще в 2016 році захищав честь України на юнацьких Олімпійських іграх, посівши тоді сьоме місце в улюбленому виді спорту.

Для Олени Білосюк (Підгрушної) Олімпіада в Пекіні стане четвертою в її спортивній кар’єрі після Ванкувера-2010, Сочі-2014 і Пхьончхана-2018. Вона ж єдина серед наших земляків, кому вдалося піднятися на олімпійський п’єдестал. Разом із подругами по команді Юлією Джимою і сестрами Валентиною і Вікторією Семеренко завоювали в Сочі титул олімпійських чемпіонок з біатлону в естафеті.

Досвід виступів на Олімпіаді мають іще двоє тернопільських спортсменів. Для капітана чоловічої збірної України з біатлону Дмитра Підручного Олімпіада в Пекіні стане третьою в кар’єрі після Сочі та Пхьончхану. Тоді ж був учасником Олімпіад і кременецький санкар Андрій Мандзій. А ось Юліанна Туницька виступить на Олімпіаді вперше.

Залишається хіба додати, що резервістом Дмитра Мазурчука цього разу стане інший двоєборець із Кременця Віктор Пасічник, який уже має досвід виступів на Олімпіадах у Сочі і Пхьочхані. А також, що ігри в Пекіні стануть 24-ми в історії і проходитимуть з 4 по 20 лютого 2022 року. Всього буде розіграно 109 комплектів нагород.

На фото: санкар Андрій МАНДЗІЙ.

Фото із соціальних мереж