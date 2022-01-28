Петро ЯКИМЧУК: «Основні акценти цьогорічної деклараційної кампанії»

У головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна гаряча лінія. Заступник начальника Петро Якимчук поспілкувався з усіма охочими на тему початку з першого січня кампанії декларування громадянами доходів, отриманих у 2021 році.
— Річну податкову декларацію про доходи за минулий рік, — зауважив перед початком телефонного спілкування Петро Миколайович, — за оновленою формою зобов’язані заповнити і подати до першого травня 2022 року громадяни, які отримали доходи, з яких не сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.
А ось і перше запитання:
— Хто з громадян підлягає обов’язковому щорічному декларуванню? Адже на сьогодні діє ще й одноразове (спеціальне) декларування. Як не помилитися?
— Згідно із законодавчими вимогами обов’язковому декларуванню підлягають:
— доходи, з яких при нарахуванні або виплаті ПДФО не утримувався;
— доходи від особи, яка не є податковим агентом (тобто не від суб’єктів господарювання, які утримують вже податки при виплаті ними доходів громадянам )
— доходи від продажу чи здачі в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу власної сільгосппродукції фізичним особам тощо;
— спадок та подарунок від особи, яка не є членом сім’ї першого чи другого ступеня споріднення;
— доходи від продажу інвестиційних активів;
— іноземні доходи;
— в інших випадках, визначених нормами Податкового кодексу.
Що ж до одноразового (спеціального) добровільного декларування то це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) нею за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні, та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори, та які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до першого січня 2021 року.
— Торік продали майно, податок сплатили при нотаріальному посвідченні договору. Чи подавати декларацію про майновий стан і доходи?
— Ні, не потрібно.
Декларація про майновий стан і доходи не подається, якщо громадянин отримував такі доходи:
1) від податкових агентів, які згідно з нормами податкового законодавства не включаються до загального річного оподатковуваного доходу;
2) виключно від одного податкового агента незалежно від виду та розміру нарахованого доходу;
3) від операцій продажу, обміну майна чи дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок;
4) у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку або з яких сплачено податок.
— Коли необхідно сплатити податок після подачі декларації?
— Сплатити податкове зобов’язання необхідно до першого серпня року, наступного за звітним.
— При поданні декларації про майновий стан і доходи є необхідність надавати підтверджуючі документи?
— Звичайно. Але тільки копії таких документів. Оригінали зберігаються у платника податку. Копії відповідних підтверджуючих документів подаються разом з декларацією для того, аби працівники податкової служби мали можливість перевірити правильність здійсненого перерахунку згідно з поданою декларацією. Якщо відповідні витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, платник податків зазначає в податковій декларації лише реквізити електронного розрахункового документа.
— До якого бюджету потрапляють кошти від щорічного декларування?
— Кошти розподіляються згідно з нормами Бюджетного кодексу. Відповідно до нього у 2022 році 79 відсотків залишаються в розпорядженні місцевих бюджетів. Решта 21 відсоток потрапляє до Державного бюджету України.
Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області