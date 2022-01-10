Плюс мільярд гривень для територіальних громад Тернопільщини

На мільярд гривень більше податків і зборів, ніж у 2020 році отримали торік територіальні громади Тернопільщини. Як повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина, у січні-грудні 2021 року податкові надходження до місцевих бюджетів склали майже 5,8 мільярда гривень.

Серед платежів, які поповнили скарбниці територіальних громад краю, найбільше від сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного та земельного податків. Так, торік до місцевих бюджетів надійшло майже чотири мільярд гривень податку на доходи фізичних осіб. Малий бізнес сплатив 842,5 мільйона гривень єдиного податку, а землекористувачі та землевласники — 414,9 мільйона гривень земельної плати.

«Досить продуктивним усе ж був останній торішній місяць. Адже платники спрямували до місцевих бюджетів 586,7 мільйона гривень. А це на 85,1 мільйона гривень (17 відсотків) більше, ніж позаторік», — акцентував головний податківець області.

За словами Михайла Яцини, таке успішне завершення року — результат продуктивної співпраці податкової служби з органами місцевого самоврядування та конструктивного діалогу із бізнесом. Адже податківці упродовж 2021 року забезпечували ефективне адміністрування платежів, надавали якісні послуги платникам, лідери територіальних громад дбали про розширення джерел надходжень, а бізнес-спільнота з відповідальністю поставилася до сплати податкових платежів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області