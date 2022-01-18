Понад два мільйони гривень транспортного податку від власників елітних іномарок

Упродовж 2021 року до місцевих бюджетів Тернопільщини власники елітних авто сплатили трохи більше двох мільйонів гривень транспортного податку, що перевищило очікувані показники на 471 тисячі гривень. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Власники автомобілів — юридичні особи сплатили 1,4 мільйона гривень. Це на 407,5 тисячі гривень більше, ніж сподівалися отримати. Фізичні особи поповнили місцеві скарбниці, сплативши 600,5 тисячі гривень цього платежу. Фактичні надходження від них перевищили очікувані на 63,5 тисячі гривень.

Серед елітних марок, за які платники на Тернопільщині сплачують транспортний податок, — Land Rover Range Rover, Mercedes-Bens, Audi, BMW, Lexus, Toyota. У власності наших краян є також і Porsche, і Bentley, і Jaguar, і Tesla. Доречно нагадати, що ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області