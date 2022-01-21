Торік задекларували доходи понад чотирнадцять тисяч жителів Тернопільщини

Упродовж 2021 року свій конституційний обов’язок щодо декларування доходів виконали 14113 жителів Тернопільщини, що на 1780 осіб більше, ніж у 2020 році. Про отримані неоподатковані доходи заявили 8272 наших краян.

Правом на податкову знижку за цей період скористалася 5841 особа. Загалом декларанти заявили про отримання 896,5 мільйона гривень доходу.

Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань склала 24,1 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 4,3 мільйона військового збору.

Найчастіше декларанти заявляли про отримання доходів за договорами спадщини та дарування та продажу рухомого чи нерухомого майна. Громадяни подали відповідно 1621 та 697 таких декларацій. Вони заявили про отримання відповідно 173,7 мільйона гривень та 72,7 мільйона гривень доходів. Про збагачення від здачі в найм майна на суму 14,2 мільйона гривень проінформували 378 жителів краю. Доходи, отримані від незалежної професійної діяльності, задекларувала 321 особа на суму 25,2 мільйона гривень.

Ще 263 декларанти повідомили про отримання 31,4 мільйона гривень іноземних доходів. Порівняно з 2020 роком їхня кількість зросла більш ніж у чотири рази.

Найбільші суми податку на доходи фізичних осіб (9,1 мільйона гривень та 5 мільйонів гривень визначили громадяни, які отримували подарунки, спадщину та отримували іноземні доходи. Тим, хто отримував доходи від незалежної професійної діяльності та продавав рухоме чи нерухоме майно, нарахували до сплати 4,5 мільйона гривень та 1,3 мільйона гривень податку.

Також статки понад мільйон гривень задекларували 49 наших краян. Загальна сума задекларованого ними доходу склала 609,5 мільйона гривень. Додатково до сплати їм нарахували чотири мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб та 600 тисяч гривень військового збору.

Варто нагадати, що з січня 2022 року вже стартувала деклараційна кампанія. Відтак громадяни, які у 2021 році отримували доходи, з яких податок не сплачувався, зобов’язані задекларувати їх до 30 квітня включно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області