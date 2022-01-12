У кожного своя олімпійська мрія

У Тернопільській ОДЮСШ відбувся відкритий турнір із дзюдо. Участь у ньому взяли вихованці навчально-спортивного закладу 2006—2013 років народження.

Під час церемонії урочистого відкриття з вітальними словами до юних атлетів звернулися директор школи Василь Куземчак і тренер Віталій Гнатишин. Останній наголосив, що всі присутні, без сумніву, приєднаються до нового проєкту Національного олімпійського комітету України «Моя олімпійська мрія», метою якого є популяризація олімпійських ідеалів та цінностей, здорового способу життя серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Перед юними дзюдоїстами виступила і стипендіатка місцевого осередку НОК України в Тернопільській області Іванна Попадюк, яка також захоплюється дзюдо. НОК України, запевнила вона, допомагає дитячо-юнацьким спортивним школам, адже для багатьох відомих вітчизняних атлетів саме вони стали першим кроком до спортивних вершин.

Від імені місцевого осередку Іванна Попадюк вручила юним спортсменам набір спортивного інвентарю з чотирьох м’ячів і пам’ятні подарунки від НОК України з його символікою.

Фото місцевого осередку НОК України в Тернопільській області