З Івано-Франківська — чемпіонками!

Майже чотири сотні атлетів з України, Польщі, Ізраїлю, Азербайджану, Латвії, Чехії, Румунії, Узбекистану, Молдови і Білорусі стали учасниками другого міжнародного турніру з боксу в Івано-Франківську. Представники різних шкіл вшанували пам’ять однієї з найвидатніших постатей в історії вітчизняного боксу Ігоря Гайдамаки, який розпочинав свою тренерську діяльність у сусідньому обласному центрі, був віцепрезидентом Федерації боксу України, членом Міжнародної боксерської асоціації АІВА, обіймав посади державного тренера збірних вітчизняних команд, обирався віцепрезидентом Європейської конфедерації боксу.

Звісно, що протягом чотирьох змагальних днів організатори такого масштабного проєкту визначили найсильніших у різних вікових групах та вагових категоріях. Серед тих, кому виявилося до снаги піднятися на п’єдестал пошани, і підопічні Руслана та Анатолія Фірманів з Тернопільської ОШВСМ.

Після баталій молодих атлеток у ваговій категорії до 75 кілограмів на верхню сходинку п’єдесталу пошани піднялася студентка Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Каріне Айрапетян.

А в турнірі жінок, чия вага не перевищує 81 кілограма, не було рівних студентці Західноукраїнського національного університету Олесі Крисюк.

Фото із соціальних мереж