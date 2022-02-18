Доведеться відстоювати місце в еліті

Наприкінці минулого тижня завершився перший етап чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд суперліги. Волейболістки тернопільської «Галичанки-ЗУНУ» дві завершальні зустрічі провели в Житомирі.

За їх підсумками молодих підопічних Людмили Чорненької, без сумніву, варто похвалити. Спочатку їм виявилося до снаги здобути другу в регулярному турнірі перемогу. Під натиском наших землячок у трьох не встояла «Полтавчанка» — 25:13, 25:23, 25:14. Натомість у зустрічі з третьою командою чемпіонату, запорізькою «Орбітою», хоча і була зафіксована аналогічно «суха» перемога суперниць, тернопільські волейболістки запам’яталися прагненням учинити гідний опір значно досвідченішим конкуренткам. І принаймні у двох із трьох сетів їм це вдалося — 19:25, 21:25, 13:25.

Тож дев’яту, підсумкову позицію тернополянки, звісно, заслужили.

Дует лідерів — «Прометей» із «Хіміком» — здобули прямі путівки до півфіналу. У серії плей-оф до двох перемог, яка розпочнеться 26 лютого, «Орбіта» поміряється силами з вінницьким «Медуніверситетом»», луцька «Волинь» — з «Алантою».

А другий етап чемпіонату за сьоме-десяті місця стартує четвертого березня. Житомирське «Полісся», згідно з регламентом, розпочне його з трьома набраними очками, «Полтавчанка» — з двома, «Галичанка-ЗУНУ» — з одним, рівненська «Реґіна» — без жодного.

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