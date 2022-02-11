Хронометраж виручки суб’єктів господарювання під час здійснення фактичних перевірок

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Діяльність органів ДПС регламентована Конституцією України, Податковим кодексом України (ПКУ), іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.

Відповідно до підпункту 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 ПКУ фактична перевірка — це перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється контрольним органом щодо дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

Пунктом 80.8 статті 80 ПКУ передбачено, що під час проведення перевірки посадовими особами, які здійснюють таку перевірку, може проводитися хронометраж господарських операцій. За результатами хронометражу складається довідка, яку підписують посадові особи контрольного органу та посадові особи суб’єкта господарювання або його представника та/або особи, що фактично здійснюють господарські операції.

Строки проведення фактичної перевірки встановлені статтею 82 ПКУ (пункт 80.9 статті 80 ПКУ).

Так, пунктом 82.3 статті 82 ПКУ встановлено, що тривалість перевірок, визначених статтею 82 ПКУ, не повинна перевищувати 10 діб.

Враховуючи сказане податківці зазначили, що питання щодо проведення хронометражів виручки суб’єктів господарювання під час здійснення фактичних перевірок врегульовано нормами ПКУ.

При цьому, тривалість проведення хронометражу не повинна перевищувати тривалості фактичної перевірки.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області