Коли подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Податковим кодексом України передбачено, що податкова декларація про майновий стан і доходи подається:

— до 9 лютого 2022 року (включно) фізичними особами-підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування). Важливо пам’ятати, якщо фізична особа-підприємець (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, такі доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи зазначаються в річній податковій декларації, що подається у строк, визначений підпунктом 49.18.5 пункту 49.18 статті 49 ПКУ, протягом двадцяти календарних днів місяця наступного за календарним місяцем, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням. У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності;

— до 3 травня 2022 року (включно) — громадяни, які відповідно до розділу IV ПКУ зобов’язані подати податкову декларацію, та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Якщо в платника податку відсутні підтвердні документи щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел і суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлені за статтею 13 ПКУ, то згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 ПКУ такий платник зобов’язаний подати до контрольного органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання декларації до 31 грудня року, наступного за звітним. Заява подається до 3 травня 2022 року (граничний термін подання декларації).

— до 31 грудня 2022 року (включно) — громадяни, які мають право на податкову знижку.

Платники податків — резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, повинні подати декларацію не пізніше шістдесяти календарних днів, що передують виїзду.

Відповідальність за несвоєчасне подання податкової декларації передбачена пунктом 120.1 статті 120 ПКУ та статтею 1641 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області