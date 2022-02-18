Міські старти у «Савич-парку»

Гірськолижний комплекс «Савич-парк» на вулиці Генерала Тарнавського в нашому обласному центрі нещодавно став ареною змагань зі сноубордингу. Понад шість десятків вихованців спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Екстрим» визначили лауреатів чемпіонату міста у слаломі.

Про популярність цього зимового виду спорту свідчить хоча би та обставина, що наймолодшому учасникові було шість років, а найстаршому — двадцять. За підсумками двох залікових спроб суперечка дівчат завершилася перемогою у своїх вікових групах Тетяни Ярош, Ангеліни Митражик, Марії Новачинської, Тетяни Гаврилюк і Марії Мандибур. А серед юнаків не було рівних Романові Куріці, Арсенієві Марчуку, Андрієві Куку, Вадимові Скульському і Данилові Чарношу.

Разом з ними на п’єдестал пошани піднялися Вікторія Льотковська, Людмила Велюш, Кароліна Андрейчук, Елеонора Медведюк, Анастасія Підгірська, Ростислав Радик, Костянтин Серьогін, Марк Галабіцький, Ян Камінський, Дмитро Дутчак, Олександр Смиричинський, Артем Максимчук, Олександр Семирко, Денис Осадца і Владислав Тимчій.

Лауреати міських стартів сноубордистів нагороджені медалями і грамотами.

Фото організаторів