Щасливий для наших земляків з «Екстриму» «Буковель»

Знаменитий туристичний комплекс «Буковель» в Івано-Франківській області нещодавно став ареною проведення чемпіонату України зі сноубордингу. Найсильніших визначили дорослі, юніори та юнаки з дівчатами.

Серед тих, хто з хорошим настроєм повернувся минулого понеділка додому, і вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Екстрим» із нашого обласного центру.

За підсумками змагань у різних видах програми на верхню сходинку п’єдесталу пошани піднялися Арсеній Марчук, Вадим Кавецький, Богдан Чайковський, Роксолана Видойник і Марія Новачинська. Титули віцечемпіонок завоювали Наталія Федишин, Софія Мацюк і Кароліна Андрейчук. А відзнак за третє місце удостоїлися Анастасія Боднар, Христина Сакало, Людмила Велюш Костянтин Серьогін, Денис Александрович та Ангеліна Митражик.

Тернопільські сноубордисти тренуються під керівництвом Наталії Пазунки, Володимира Мамчура та Уляни Перчик.

На фото: вихованці спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву «Екстрим» після завершення церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж