Необхідні оригінал чи копія витягу із технічної документації

Згідно з частиною другою статті 20 Закону України від 11 грудня 2003 року за номером 1378-IV «Про оцінку земель» дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються як витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки видається органами, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру (частина третя статті 23 згаданого Закону).

Форма податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 червня 2015 року за номером 560 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2017 року за номером 9).

Відповідно до пункту 286.2 статті 286 Податкового кодексу України (ПКУ) при поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, а надалі такий витяг подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

При цьому норми ПКУ не обумовлюють обов’язкового подання оригіналу витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки разом з поданням податкової декларації з плати за землю.

Отже, при поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею, за вибором платника податку, може бути подано як оригінал витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, так і його копія. Надалі такий витяг подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області