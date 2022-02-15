Популярні послуги серед жителів Тернопільщини

Упродовж січня цього року фахівці структурних підрозділів головного управління ДПС у Тернопільській області надали 8896 адміністративних послуг. У тому числі підрозділом електронних сервісів надано 6016 із них.

У структурі наданих адміністративних послуг найбільшу питому вагу займає послуга з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Цією послугою скористалися 2932 жителі краю. Також значну кількість послуг було надано щодо видачі відомостей із Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків — 1994, надання витягів із реєстру платників єдиного податку — 1294 та реєстрації платником єдиного податку — 551 послуга.

У приміщенні Центру обслуговування платників Тернопільської ДПІ працівники сектору реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДПС України надають послуги з безкоштовної видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадян. У січні 2022 року працівники підрозділу сформували і видали 2906 сертифікатів електронного цифрового підпису, що на 384 більше, ніж торік.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області