Повний комплект нагород

Три нагороди вибороли тернопільські спортсмени під час Кубка України з легкої атлетики в приміщенні. Ці змагання минулої суботи відбулися в столиці нашої держави, Києві.

Уже втретє в цьому зимовому сезоні, після перемог на юніорському і командному чемпіонатах України, тріумфувала вихованка Бережанської ДЮСШ Тетяна Когут. І вдруге підопічна Володимира і Богдана Дудів, студентка Західноукраїнського національного університету оновила особисте досягнення в бігу на 2000 метрів із перешкодами — 6 хвилин 35,78 секунди.

У цій же дисципліні серед чоловіків відзначився і вихованець Тернопільської ОДЮСШ Віктор Гнатів, який нині вдосконалює майстерність в обласній ШВСМ. На фініші забігу порадував своїх наставників Богдана та Оксану Дудів другим часом — 5 хвилин 59,78 секунди.

Нарешті, у секторі для стрибків у висоту «бронзу» завоював викладач Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Олександр Хома. У найкращій своїй спробі досвідчений атлет, яким опікується заслужений тренер України Михайло Васірук, підкорив планку на висоті 210 сантиметрів.

Згадаймо також і про двох інших наших земляків. У стрибках у висоту ще одна підопічна Михайла Васірука Руслана Муравська посіла восьме місце. А в штовханні ядра дев’ятою стала Дарина Мостова, яка в Тернопільській ОДЮСШ тренується під керівництвом Галини Шмуляєвої і Леоніда Дахновського.

Наприкінці цього тижня — ще одні всеукраїнські старти. За нагороди чемпіонату України у приміщенні сперечатимуться юнаки і дівчата 2007—2008 років народження.

На фото: Тетяна КОГУТ разом зі своїм наставником Володимиром ДУДОЮ після церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж