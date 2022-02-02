У кіосках — без РРО

Чи треба при продажу у кіосках газет, журналів, листівок, конвертів, знаків поштової оплати застосовувати РРО? Цим поцікавилися в головному управлінні ДПС у Тернопільській області платники податків.

Відповідно до пункту 10 статті 9 Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95- ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» суб’єкти господарювання мають право не застосовувати реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки, зокрема, при продажу у кіосках, з лотків та розносок газет, журналів та інших видань, листівок, конвертів, знаків поштової оплати, якщо питома вага такої продукції становить понад 50 відсотків загального товарообігу, за відсутності продажу алкогольних напоїв, підакцизних непродовольчих товарів та технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області