Юні прагнуть змагатися

У розпалі зимовий сезон вітчизняних стрибунів на лижах із трампліна і лижних двоєборців. У Ворохті Івано-Франківської області, скажімо, нещодавно відбулися юніорський та юнацький чемпіонати України.

Серед тих, хто порадував своїх наставників, і вихованці Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту та обласної ШВСМ. Такі, як Денис Пилипчук, Руслан Шуманський, Дарина Ільчук та їхні товариші. Той же Руслан Шуманський, для прикладу, став абсолютним переможцем стартів, виборовши аж чотири чемпіонські титули. Кременецькі стрибуни на лижах із трампліна і лижні двоєборці займаються під керівництвом Ярослава Карпця, Олександра Точинського, Василя Нікіфорука і Василя Стрільчука.

Тим часом у Кременці на комплексі лижних трамплінів відбулися відкриті чемпіонати Тернопільської області зі стрибків на лижах із трампліна та лижного двоєборства пам’яті заслуженого тренера України Олега Бережанського, який відійшов у вічність трохи більше року тому. Навчальному спортивному закладу допомогли організувати старти управління молоді, спорту та іміджевих проєктів облдержадміністрації, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Кременецької міської ради, місцевий осередок НОК України в Тернопільській області та обласна федерація лижного спорту.

Вихованці ОДЮСШ із зимових видів спорту визначили найсильніших у чотирьох вікових групах. Переможці і призери нагороджені медалями, грамотами, кубками, солодкими подарунками.

Фото навчального спортивного закладу