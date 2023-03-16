Чемпіонат України на завершення

Нещодавно у Ворохті Івано-Франківської області визначилися лауреати чемпіонату України з лижного двоєборства. Найсильніших визначили дорослі, юніори з юніорками та юнаки з дівчатами.

Не можна не зауважити, що вже не перший раз змагання відбулися у двох місцях: стрибкову частину приймали ворохтянські трампліни, натомість лижну — туристичний комплекс «Буковель». Перший комплект нагород учасники розіграли на 75-метровому трампліні і в лижних гонках на три і п’ять кілометрів.

За їхніми підсумками звання чемпіонів удостоїлися кременецькі атлети Дмитро Мазурчук, Денис Пилипчук і Каріна Козлова. Відзнак за друге місце удостоїлися Ілля Чеболда та Олександр Шумбарець, за третє — Олександр Шовкопляс і Віталій Гребенюк.

За підсумками суперечки юніорів 2003 року народження та молодших тріумфували Руслан Шуманський і Каріна Козлова, друге місце дісталося Максимові Прокоп’юку, третє — Олександрові Шовкоплясу. А боротьба юнаків і дівчат 2007 року народження та молодших завершилася тим, що перемогу завоювали Денис Пилипчук і Каріна Козлова, другим же став Ілля Чеболда.

Завершального ж змагального дня визначилися найсильніші у командних змаганнях. Титулів переможців серед чоловіків удостоєні Андрій Пилипчук, Олександр Шумбарець, Віталій Гребенюк і Дмитро Мазурчук. Друге місце завоювали Андрій Пелешок, Іван Пилипчук, Максим Прокоп’юк і Руслан Шуманський. А третє — Ілля Чеболда, Денис Пилипчук, Владислав Дворецький та Олександр Шовкопляс.

Натомість суперечка юніорів принесла тріумф Іллі Чеболді, Денисові Пилипчуку, Владиславові Дворецькому та Олександрові Шовкоплясу. А медалі за третє місце вручені Олександрові Філонову, Павлові Ящуру, Олександрові Струмінському і Назарові Чернуху.

Залишається хіба що нагадати: Олександр Шовкопляс, Ілля Чеболда, Владислав Дворецький, Назар Чернух, Олександр Філонов, Олександр Струмінський, Андрій Вілівчук, Павло Ящур є вихованцями Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту, займаються під керівництвом Ярослава Карпця та Олександра Точинського. У Тернопільській ОШВСМ нині вдосконалює майстерність Каріна Козлова. Честь цього навчального спортивного закладу серед дорослих нині захищають також Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець та Андрій Пилипчук. Нарешті, Руслан Шуманський і Максим Прокоп’юк представляють Тернопільський державний центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту.

На фото: під час стартів у «Буковелі».

Фото із соціальних мереж