За переваги господарів

Перший зимовий місяць цього року вихованці Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту завершили суперечкою за нагороди чемпіонату України з лижного двоєборства серед юнаків та дівчат. Ці змагання відбулися у Кременці.

Особисті гонки представників молодшої вікової групи, під час яких учасники змагалися на тридцятиметровому трампліні і в лижних перегонах на 1,5 чи один кілометр дозволили господарям забронювати за собою всі місця на п’єдесталі пошани. Серед юнаків не було рівних Олексієві Струмінському, Андрієві Дубчаку і Костянтину Фендичу. А в суперечці дівчат Аліна Гвоздецька випередила Софію Євдокимову і Злату Токарську.

Натомість під час змагань юнаків середньої вікової групи у стрибках із сорокаметрового трампліна і в лижних перегонах на два кілометри переміг Олександр Струмінський, а друге місце завоював Станіслав Євдокимов. Серед дівчат же перемогла Олена Цибульська.

Другий змагальний день організатори присвятили командній суперечці. І за її підсумками всі призові місця серед юнаків молодшої і старшої вікових груп також дісталися вихованцям Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту. Тріумфували Олексій з Олександром Струмінськими. Другими стали Андрій Дубчак і Станіслав Євдокимов, третіми — Костянтин Фендич та Ігор Стрільчук. У дівчат же перемогли Аліна Гвоздецька та Олена Цибульська.

На фото: під час змагань із лижних перегонів

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