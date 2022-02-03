Зміни в порядку формування податкового кредиту

Головне управління ДПС у Тернопільській області нагадує, що Законом України від 30 листопада 2021 року за номером 1914-IX внесено зміни до четвертого-шостого абзаців пункту 198.6 Податкового кодексу України. Зокрема, починаючи з першого січня 2022 року змінено терміни, протягом якого покупець може включити до податкового кредиту суми ПДВ, не віднесені до податкового кредиту у звітному періоді, в якому виникло право на включення таких сум до податкового кредиту. Так, період включення податкових накладних/розрахунків коригувань до податкового кредиту зменшено з 1095 календарних днів до 365 календарних днів із дати їх складання.

Необхідно звернути увагу на те, що у разі зупинення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН такий термін перебігу 365 днів переривається на період такого зупинення.

Якщо у платника податку станом на перше січня 2022 року наявні податкові накладні/розрахунки коригування за придбаними товарами/послугами, з дати складання яких не минуло 1095 днів та суми ПДВ, за якими не включені до податкового кредиту, то такі суми ПДВ можуть бути віднесені до податкового кредиту на підставі таких податкових накладних/розрахунків коригування, зареєстрованих в ЄРПН, упродовж 2022 року, але не пізніше 1095 календарних днів із дати складення таких податкових накладних/розрахунків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області