Декларування ПДВ в умовах воєнного стану

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. У зв’язку із запровадженням відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року за номером 64/2022 на всій території України воєнного стану та з метою забезпечення можливості платникам податків декларувати свої податкові зобов’язання з податку на додану вартість необхідно знати, що платники податків з метою забезпечення декларування податкових зобов’язань з податку на додану вартість, що підлягають сплаті до бюджету за звітний період лютий 2022 року у податковій звітності з податку на додану вартість податкові зобов’язання та податковий кредит декларують з урахуванням таких особливостей:

­— податкові зобов’язання та податковий кредит, які станом на 24 лютого підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) податковими накладними та розрахунками коригування до них відображаються у відповідних розділах податкової звітності у загальному порядку;

— податкові зобов’язання та податковий кредит, які станом на 24 лютого та до кінця дії воєнного стану на всій території України не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними та розрахунками коригування до них, відображаються в податковій звітності з податку на додану вартість на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів (документи РРО, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт/наданих послуг, тощо), складених (отриманих) платником податку за операціями з постачання та придбання товарів/послуг відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Після завершення дії воєнного стану платники зобов’язані забезпечити реєстрацію в ЄРПН усіх податкових накладних та розрахунків коригування, реєстрація яких відтермінована на час дії військового стану, а всі податкові зобов’язання та податковий кредит, задекларовані платниками під час дії такого воєнного стану на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, підлягають обов’язковому уточненню (приведенню у відповідність) з урахуванням даних податкових накладних та розрахунків коригування, зареєстрованих в ЄРПН.

Додатково податківці повідомили, що форма податкової накладної/розрахунку коригування, з урахуванням змін, внесених наказу Міністерства фінансів України від 17 січня 2022 року за номером 15, буде доступна платникам податків після завершення воєнного стану, про що платників податків буде проінформовано додатково.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області