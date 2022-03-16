Діє мораторій на проведення податкових перевірок

Законом України від 3 березня 2022 року за номером 2118-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану» внесено зміни до Податкового кодексу України (ПКУ). Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно зі змінами установлено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у пункті 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, зокрема: податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються (підпункт 69.2 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ); для платників податків та контрольних органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи (підпункт 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області