Мрії збуваються!

Учора у хорватському Поречі визначилися останні з лауреатів чемпіонату Європи з боксу серед атлетів віком до 22-х років. Протягом десяти днів за нагороди сперечалися понад три сотні чоловіків і жінок.

Національна збірна України цієї вікової групи не підвела сподівань вітчизняних прихильників шкіряної рукавички. Навіть попри те, що добиратися до місця проведення турніру нашим землякам довелося не без пригод. Скажімо, декому з труднощами зміг приїхати навіть до Львова. У той же час транспорт для поїздки до Хорватії надала Федерація боксу Польщі. А президент Черкаської обласної федерації Сергій Тищенко допоміг евакуювати з Чернігова до Черкас майбутню чемпіонку Європи Кароліну Махно.

Утім, попри ці труднощі нашим землякам виявилося до снаги завоювати десять нагород — дві золоті, три срібні і п’ять бронзових медалей. Серед тих, кому пощастило піднятися на п’єдестал пошани, і студентка Західноукраїнського національного університету Олеся Крисюк. Вихованка товариства «Динамо», яка займається у спортивному комплексі «Текстильник» під керівництвом Руслана Фірмана, а нині вдосконалює майстерність в обласній ШВСМ, нагадаю, завоювала право виступити на найбільш престижному європейському форумі після того, як у січні цього року виборола титул чемпіонки України у суперечці атлеток, чия вага не перевищує 81 кілограм.

Черговий всеукраїнський тріумф, зрештою, це — те, чого прихильники таланту тернополянки від неї і сподівалися. Адже Олеся вже дев’ять разів ставала чемпіонкою нашої держави в різних вікових групах, двічі піднімалася на третю сходинку п’єдесталу пошани європейських першостей. Тож необхідно було знову підкріпити здобутий авторитет і під час чемпіонату Європи серед атлетів віком до 22-х років.

І це дівчині вдалося завдяки виходу до півфіналу у своїй ваговій категорії. Виступити у вирішальному поєдинку, щоправда, не пощастило через поразку від дворазової чемпіонки Європи Мартини Янцилевич із Польщі.

Утім, на думку наставника спортсменки Руслана Фірмана, жодних претензій до Олесі апріорі бути не може. Адже через війну до відповідальних змагань вона практично не готувалася. Коли ж останньої миті з’явилася можливість усе таки взяти в них участь, дуже важко було потрапити до Хорватії. Спочатку поїхала до Польщі. А вже із Кракова з іншими боксерками відправилася до місця проведення молодіжного континентального чемпіонату на Балканах.

На жаль, інша талановита тернопільська боксерка Каріна Вовк, яка теж виборола право виступити на чемпіонаті Європи, не змогла поїхати через хворобу. За кілька днів до початку європейської першості захворіла на вітрянку.

На фото: щаслива Олеся КРИСЮК із медаллю чемпіонату Європи.

Фото із соціальних мереж