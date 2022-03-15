Ми точно переможемо! Все буде Україна!

Повертаючись до теми громадянської позиції співвітчизників під час розв’язаного Росією терористичного нападу на Україну і, зокрема, вчинку колишнього лідера футбольної збірної Анатолія Тимощука, не можна не зауважити, що таких, як він, у когорті відомих спортсменів ледве не одиниці. Зате проявів патріотичної позиції з початком війни не бракує.

Причому сказане стосується не тільки футболу, а й, для прикладу, волейболу. Блокуючий петербурзького «Зеніту» Дмитро Пашицький, скажімо, залишив команду відразу після початку війни. Попри те, що клуб заявив про взяту гравцем за власний рахунок відпустку, волейболіст на своїй сторінці у фейсбуці розставив усі крапки над «і»: «Знаходжуся в Естонії, залишивши Росію. Із «Зенітом» розірвав контракт.

Нині вся моя кар’єра під великим питанням. Останні дев’ять днів були безсонні та сповнені болю. Важко пояснити власні почуття у цей момент. На мою сім’єю, родичів і друзів напали. Моє серце з Україною та всіма людьми, які втрачають і ризикують своїм життям заради нас», — зробив висновок волейболіст.

За взаємною згодою сторін також розірвав контракт з російською командою «Югра-Самотлор» інший український волейболіст Юрій Синиця, який у 2015 році став срібним призером Всесвітньої універсіади. Гравець відомий за виступами в харківських «Юридичній академії» і «Локомотиві», сумському «Хімпромі», МХП «Вінниця», деяких інших російських командах. А з російським «Єнісеєм» розірвали контракти догравальник Ян Єрещенко та пасувальниця Олександра Перетятько.

Не залишилася осторонь і Міжнародна федерація волейболу (FIVB). Хоча відразу після початку агресії з боку її чиновників, як і з боку функціонерів міжнародних федерацій із деяких інших видів спорту, були спроби дозволити російським командам виступати у статусі нейтральних. Чи навіть… залишити за Росією проведення цьогорічного чемпіонату світу.

Однак безкомпромісна позиція керівництва Федерації волейболу України, національних федерація інших європейських країн змусила Міжнародну федерацію волейболу та Європейську волейбольну конфедерацію (CEV) відмовитися від спроб хоч якось обілити країну-агресора — Росія і Білорусь усунуті від усіх міжнародних змагань. У першої з них, зокрема, відібрали щойно згаданий чемпіонат світу, який із 26 серпня до 11 вересня мав відбутися в десятьох російських містах. Етапи чоловічого і жіночого розіграшу Ліги націй так само перенесені з Росії до інших країн.

Від підступної агресії Росії, поза всяким сумнівом, страждають й українські волейбольні клуби. Крім того, що на невизначений термін призупинені чемпіонати України в усіх лігах, президент незаперечного лідера регулярного жіночого турніру «Прометея» з Кам’янська Володимир Дубинський засмутив повідомленням про розпуск усіх своїх команд. Запевнивши, щоправда, у тому, що… «Сьогодні всі наші гроші, засоби та сили спрямовані на захист України, підтримку наших ЗСУ та територіальної оборони. Ми точно переможемо! Все буде Україна! А все інше — потім».

Водночас Володимир Дубинський «…із сьогоднішнього дня прийняв рішення для себе особисто і видав наказ по всіх підприємствах, що і я, і всі ми повинні і будемо розмовляти тільки українською мовою. «Це моя остаточна громадянська позиція. Слава Україні!», — сказано на завершення повідомлення.

На фото: у центрі — колишній блокуючий «Зеніту» Дмитро ПАШИЦЬКИЙ (№19).

Фото із соціальних мереж