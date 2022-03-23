Особливості застосування єдиного податку для платників ПДВ третьої групи за ставкою два відсотки

Відсоткова ставка для платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ), встановлюється у розмірі двох відсотків доходу. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 9.5 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені цим пунктом, звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Таким чином, застосування ставки податку у розмірі двох відсотків доходу передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку (як у випадку застосування ставки єдиного податку у розмірі п’ятьох відсотків доходу).

Відповідно до підпункту 9.9 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України платники єдиного податку третьої групи, які на день припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України використовували особливості оподаткування, встановлені цим пунктом, з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, втрачають право на використання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, і автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом.

Тобто, оскільки режим єдиного податку за ставкою два відсотки має обмежений (тимчасовий) термін дії із подальшим автоматичним відновленням порядку обчислення ПДВ, він відрізняється від «класичного» єдиного податку встановленого пунктом 291.5 статті 291 ПКУ.

Тому суб’єктам господарювання, які обирають третю групу єдиного податку зі ставкою двох відсотків доходу та на час переходу на спрощену систему оподаткування перебувають у статусі платника ПДВ, у відповідності до положень підпунктів 9.5 та 9.9 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ реєстрація платника ПДВ не анулюється.

З огляду на те, що в період дії воєнного стану платники ПДВ, які використовують особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на додану вартість, то всі операції з реалізації товарів, послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, вважаються такими, що не є об’єктом оподаткування ПДВ, податкові накладні за такими операціями не складаються.

Наслідки для платників ПДВ при автоматичному відновленні правил нарахування та сплати ПДВ після завершення воєнного стану. У податковій звітності за перший звітний період після завершення дії воєнного, надзвичайного станів платник ПДВ відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ повинен нарахувати податкові зобов’язання на вартість товарів, послуг, необоротних активів використаних в операціях, що не є об’єктом оподаткування (реалізованих в період дії воєнного, надзвичайного стану), суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту на дату переходу на спрощену систему оподаткування за ставкою два відсотки:

за товарами/послугами — виходячи з вартості придбання таких товарів, послуг;

по необоротних активах, які фактично використані (реалізовані) в період перебування такого платника на спрощеній системі оподаткування за ставкою два відсотки доходу — виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції.

Такі операції повинні бути відображені у відповідних рядках (рядок 4) «Нараховано податкових зобов’язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України за операціями, що оподатковуються» податкової декларації з ПДВ.

Відповідно, платник зобов’язаний забезпечити складання не пізніше останнього дня першого звітного періоду після завершення дії воєнного, надзвичайного станів і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних зведену податкову накладну за такими товарами/послугами, необоротними активами.

Для прикладу: воєнний, надзвичайний стан закінчуються у червні 2022 року, такий платник за перший звітний податковий період липень 2022 року подає декларацію в якій відповідно до пункту 198.5 статті 198 та підпункту 9.5 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ нараховує податкові зобов’язання по товарах, які були продані в період застосування єдиного податку за ставкою двох відсотків доходу та по яких на дату переходу на спрощену систему оподаткування (на перше квітня 2022року) суми ПДВ були включені до складу податкового кредиту.

Враховуючи передбачений підпунктом 9.9 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ порядок автоматичного відновлення правил нарахування та сплати ПДВ після завершення воєнного стану у платника ПДВ зберігається право на використання сум ПДВ, включених (що підлягали включенню) до складу податкового кредиту на підставі, зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних, на дату переходу на спрощену систему оподаткування за ставкою два відсотки, за товарами/послугами не реалізованими у період дії воєнного стану, при обчисленні податкових зобов’язань з ПДВ у податковій звітності за перший звітний період після завершення дії воєнного, надзвичайного станів та подальші звітні періоди.

Тобто дані рядка 21 податкової деклараціїз ПДВ за останній звітний період до переходу на спрощену систему оподаткування підлягають перенесенню до рядка 16.1 «Від’ємне значення рядка 21 попереднього звітного (податкового) періоду» за перший звітний період після завершення дії воєнного, надзвичайного станів.

Відповідно до порядку заповнення декларації з ПДВ, суми податкового кредиту за перший звітний (податковий) період після завершення воєнного стану, сформовані за рахунок значення рядка 16.1, при обчисленні податкових зобов’язань за пунктом 200.1 статті 200 ПКУ зменшать суми нарахованих податкових зобов’язань у рядку 4 податкової декларації з ПДВ за пунктом 198.5 статті 198 ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області